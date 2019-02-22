Во Львове установили анонима, который "заминировал" вокзал

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57284 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77024 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129263 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129505 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124848 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160159 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове установили анонима, который "заминировал" вокзал

Во Львове установили анонима, который "заминировал" вокзал

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ходе проверки железнодорожного вокзала Львова взрывоопасных предметов не нашли. Личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, установили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в полиции, личность анонима, который предоставил ложное сообщение, была установлена.

"Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Мостисского района. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня аноним сообщил полиции о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.

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