Во Львове установили анонима, который "заминировал" вокзал
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ходе проверки железнодорожного вокзала Львова взрывоопасных предметов не нашли. Личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, установили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.
"Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в полиции, личность анонима, который предоставил ложное сообщение, была установлена.
"Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Мостисского района. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня аноним сообщил полиции о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.