На головному вокзалі Львова шукають вибухівку

"Сьогодні, 22 лютого, близько 11:00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати", - вказали у поліції.

На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.

Нагадаємо, з початку року було понад 40 лжезамінувань.