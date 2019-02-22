На головному вокзалі Львова шукають вибухівку

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова, про що повідомили сьогодні вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

"Сьогодні, 22 лютого, близько 11:00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати", - вказали у поліції.

На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.

Нагадаємо, з початку року було понад 40 лжезамінувань.

Українські Національні Новини

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