На головному вокзалі Львова шукають вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова, про що повідомили сьогодні вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
"Сьогодні, 22 лютого, близько 11:00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати", - вказали у поліції.
На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб.
Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.
Нагадаємо, з початку року було понад 40 лжезамінувань.