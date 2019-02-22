На главном ж/д вокзале Львова ищут взрывчатку

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59121 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124819 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126491 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127531 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124076 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157301 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117737 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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На главном ж/д вокзале Львова ищут взрывчатку

На главном ж/д вокзале Львова ищут взрывчатку

Киев  •  УНН

 • 7306 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полицейские проверяют сообщение о заминировании на Главном железнодорожном вокзале Львова, о чем сообщили сегодня утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

"Сегодня, 22 февраля, около 11:00 на оперативную линию 102 позвонил аноним, который сообщил, что железнодорожный вокзал Львова хотят взорвать", - указали в полиции.

На место происшествия направлены эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб.

Также полицейские устанавливают личность анонима, который позвонил в полицию.

Напомним, с начала года было более 40 лжеминирований.

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