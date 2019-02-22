На главном ж/д вокзале Львова ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полицейские проверяют сообщение о заминировании на Главном железнодорожном вокзале Львова, о чем сообщили сегодня утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"Сегодня, 22 февраля, около 11:00 на оперативную линию 102 позвонил аноним, который сообщил, что железнодорожный вокзал Львова хотят взорвать", - указали в полиции.
На место происшествия направлены эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб.
Также полицейские устанавливают личность анонима, который позвонил в полицию.
Напомним, с начала года было более 40 лжеминирований.