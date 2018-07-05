У Львові загинув чоловік під час ремонту автомобіля
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 липня. УНН. У Львові під час ремонту автомобіля на вулиці Городоцькій загинув 47-річний водій. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, передає УНН.
“На вул.Городоцькій, 355 водій, 47-річний мешканець м.Львова, під час ремонту вантажного автомобіля „МАН“ попросив 50-річного власника автомобіля, мешканця м.Дубляни, запустити двигун автомобіля, внаслідок чого стався наїзд. Водій від отриманих травм загинув на місці”, — повідомили в управлінні.
Причини та обставини події встановлюються.
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