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У Львові загинув чоловік під час ремонту автомобіля

У Львові загинув чоловік під час ремонту автомобіля

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 липня. УНН. У Львові під час ремонту автомобіля на вулиці Городоцькій загинув 47-річний водій. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, передає УНН.

“На вул.Городоцькій, 355 водій, 47-річний мешканець м.Львова, під час ремонту вантажного автомобіля „МАН“ попросив 50-річного власника автомобіля, мешканця м.Дубляни, запустити двигун автомобіля, внаслідок чого стався наїзд. Водій від отриманих травм загинув на місці”, — повідомили в управлінні.

Причини та обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Харкові вантажівка з кислотою протаранила мікроавтобус.

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