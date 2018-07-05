У Львові загинув чоловік під час ремонту автомобіля

“На вул.Городоцькій, 355 водій, 47-річний мешканець м.Львова, під час ремонту вантажного автомобіля „МАН“ попросив 50-річного власника автомобіля, мешканця м.Дубляни, запустити двигун автомобіля, внаслідок чого стався наїзд. Водій від отриманих травм загинув на місці”, — повідомили в управлінні.

Причини та обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Харкові вантажівка з кислотою протаранила мікроавтобус.