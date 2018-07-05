Во Львове погиб мужчина во время ремонта автомобиля
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 июля. УНН. Во Львове во время ремонта автомобиля на улице Городецкой погиб 47-летний водитель. Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, передает УНН.
"На ул.Городоцкой, 355 водитель, 47-летний житель Львова, во время ремонта грузового автомобиля "МАН" попросил 50-летнего владельца автомобиля, жителя г.Дубляны, запустить двигатель автомобиля, в результате чего произошел наезд. Водитель от полученных травм погиб на месте", - сообщили в управлении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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