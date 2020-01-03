У Львові встановлять триметрового Дідуха

ukru
08:36 • 11191 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 23561 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 50716 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 54273 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 111651 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 163698 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263442 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261230 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254995 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236232 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
33 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 48241 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 53156 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 70920 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 65780 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 55547 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 11173 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 50696 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 54241 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 35149 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 65780 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 93560 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 44130 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144169 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156829 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 116020 перегляди
Актуальне
У Львові встановлять триметрового Дідуха

У Львові встановлять триметрового Дідуха

Київ • УНН

 • 10992 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У понеділок, 6 січня, у Львові відбудеться винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, його розмістять на площі Яворського, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Так, о 12.00 у фойє Ратуші зберуться представники влади, мешканці та гості міста. Опісля, біля шопки колядуватимуть, сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на пл. Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбудеться встановлення Дідуха.

Для львів’ян та гостей міста виступлять творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні “Джерельце” при Будинку вчителя, хор “Гомін” та ансамбль “Горгани”.

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух, — минулорічна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.53
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82