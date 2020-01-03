У Львові встановлять триметрового Дідуха
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У понеділок, 6 січня, у Львові відбудеться винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, його розмістять на площі Яворського, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Так, о 12.00 у фойє Ратуші зберуться представники влади, мешканці та гості міста. Опісля, біля шопки колядуватимуть, сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на пл. Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбудеться встановлення Дідуха.
Для львів’ян та гостей міста виступлять творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні “Джерельце” при Будинку вчителя, хор “Гомін” та ансамбль “Горгани”.
Як повідомляють у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух, — минулорічна.