У Львові встановили Різдвяного Дідуха
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні у Львові відбулися урочистості із винесення та встановлення Різдвяного Дідуха, предає УНН із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Традиційно, за даними прес-служби, Дідух розташували на пл. Яворського.
Нагадаємо, 6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.
Цього дня завершується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів.
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Одна з головних традицій святкування православного Святвечора — приготування куті. Цю страву, яка складається з розмоченого зерна пшениці, заправленого медом і фруктами, ввечері їсть вся сім'я.
З появою першої зірки на небі можна починати колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.
Також нагадаємо, за попередньою інформацією Нацполіції, майже 5 мільйонів громадян сьогодні візьмуть участь у богослужіннях.
Правопорядок забезпечуватимуть близько 18 тис. правоохоронців.