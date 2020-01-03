Во Львове установят трехметрового Дидуха
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В понедельник, 6 января, во Львове состоится вынос и установка Рождественского Дидуха. Традиционно, его разместят на площади Яворского, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Так, в 12.00 в фойе Ратуши соберутся представители власти, жители и гости города. Затем, у вертепа будут колядовать, сформируют колонну и отправятся с маленькими дидухами к месту установки большого Дидуха - на пл. Яворского. Маршрут колонны будет пролегать через площадь Рынок, а также по улицам Берынды и Театральной. А на площади Яворского состоится установка Дидуха.
Для львовян и гостей города выступят творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни "Родничок" при Доме учителя, хор "Гомон" и ансамбль "Горганы".
Как сообщают в городском управлении культуры, сам Дидух, высотой более 3 метров, украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая во главе с мастером Николаем Городником. Конструкция, на которой стоит Дидух, - прошлогодняя.