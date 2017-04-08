У Львові святкують 105-у річницю заснування "Пласту"

Зранку на площі Івана Франка священнослужителі відправили молебень для пластунів, опісля відбулась урочиста церемонія на площі Франка. Також сьогодні вшанують засновників "Пласту", а також пластунів на Личаківську кладовищі.

У Львові на честь відзначення 27-річниці підняття Державного прапора над львівською Ратушею відбулась урочиста сесія міської ради.

Участь в сесії взяли нинішні депутати, а також депутати першого скликання міської ради, які 27 років тому піднімали синьо-жовтий стяг над Ратушею. Опісля на Ратуші під звуки оркестру урочисто підняли державний прапор України.