Во Львове празднуют 105-ую годовщину основания "Пласта"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня во Львове празднуют сто пятую годовщину основания “Пласта”. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Утром на площади Ивана Франко священнослужители отслужили молебен для пластунов, после состоялась торжественная церемония на площади Франко. Также сегодня почтят основателей "Пласта", а также пластунов на Лычаковском кладбище.
Во Львове в честь празднования 27-й годовщины поднятия Государственного флага над львовской Ратушей состоялась торжественная сессия городского совета.
Участие в сессии приняли нынешние депутаты, а также депутаты первого созыва городского совета, которые 27 лет назад поднимали сине-желтый флаг над Ратушей. После на Ратуше под звуки оркестра торжественно подняли государственный флаг Украины.