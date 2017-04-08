Во Львове празднуют 105-ую годовщину основания "Пласта"

Утром на площади Ивана Франко священнослужители отслужили молебен для пластунов, после состоялась торжественная церемония на площади Франко. Также сегодня почтят основателей "Пласта", а также пластунов на Лычаковском кладбище.

Во Львове в честь празднования 27-й годовщины поднятия Государственного флага над львовской Ратушей состоялась торжественная сессия городского совета.

Участие в сессии приняли нынешние депутаты, а также депутаты первого созыва городского совета, которые 27 лет назад поднимали сине-желтый флаг над Ратушей. После на Ратуше под звуки оркестра торжественно подняли государственный флаг Украины.