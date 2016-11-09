У Львові військові закликали долучатися до лав контрактної армії
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові біля Ратуші виступив духовний оркестр 44-ї Тернопільської окремої артилерійської бригади. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Захід проводився з метою формування позитивного іміджу Збройних Сил України та агітації на військову службу за контрактом.
Львів’яни прийшли підтримати військових та послухати пісень. До слова, військові вже виступили в Івано-Франківську, Ужгороді. Далі військовий оркестр попрямує до Хмельницького та на схід.