Во Львове военные призвали вступать в ряды контрактной армии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове возле Ратуши выступил духовный оркестр 44-й Тернопольской отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Мероприятие проводилось с целью формирования положительного имиджа Вооруженных Сил Украины и агитации на военную службу по контракту.
Львовяне пришли поддержать военных и послушать оркестр. К слову, военные уже выступали в Ивано-Франковске, Ужгороде. Далее военный оркестр отправится в Хмельницкий и на восток.