Во Львове военные призвали вступать в ряды контрактной армии

Мероприятие проводилось с целью формирования положительного имиджа Вооруженных Сил Украины и агитации на военную службу по контракту.

Львовяне пришли поддержать военных и послушать оркестр. К слову, военные уже выступали в Ивано-Франковске, Ужгороде. Далее военный оркестр отправится в Хмельницкий и на восток.