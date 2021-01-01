У Львові відзначили річницю від дня народження Степана Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Львові до річниці Дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери провели низку заходів. Про це повідомляє пресслужба Львівської облради, інформує УНН.
Зазначається, що у заходах з нагоди відзначення 112-ї річниці з дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери приймали участь високопосадовці Львівської облради, ОДА, міськради, військові та ветерани.
Зокрема, відбулося покладання квітів до пам’ятника Степана Бандери у Львові, виконали Державний Гімн України та відбулося громадське віче.
Також в межах заходів відбулося нагородження переможців обласної премії у 20 тисяч гривень за громадську, політичну, науково-навчальну діяльність.
Довідка УНН: Степан Бандера (1909 — 1959) — український політичний діяч, один із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу Організації українських націоналістів у 1940 році — голова проводу ОУН-Б. Вбитий у 1959 році у Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським.
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