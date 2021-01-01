У центрі Києва посилили заходи безпеки через смолоскипну ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві посилили заходи безпеки через анонсоване проведення смолоскипної ходи націоналістичних організацій на честь Дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує УНН.
"Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки у середмісті Києва, де заплановано проведення ходи. Перед початком проведення заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на предмет виявлення підозрілих речей чи пакунків, а також супроводжуватимуть колону по маршруту руху. Окрім цього, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять із учасниками заходу превентивну профілактично-роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення будь-яких правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Також у поліції закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.
Зазначимо, "Правий сектор" сьогодні анонсував у Києві проведення традиційної смолоскипної ходи націоналістичних організацій на честь 112-ї річниці з Дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери. Запланована акція мала розпочатися о 18:00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві у новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки.