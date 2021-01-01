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У центрі Києва посилили заходи безпеки через смолоскипну ходу

Київ • УНН

 • 18500 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві посилили заходи безпеки через анонсоване проведення смолоскипної ходи націоналістичних організацій на честь Дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує УНН.

У центрі Києва посилили заходи безпеки через смолоскипну ходу

"Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України посилили заходи безпеки у середмісті Києва, де заплановано проведення ходи. Перед початком проведення заходів вибухотехніки і кінологи обстежили територію на предмет виявлення підозрілих речей чи пакунків, а також супроводжуватимуть колону по маршруту руху. Окрім цього, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять із учасниками заходу превентивну профілактично-роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення будь-яких правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.

Зазначимо, "Правий сектор" сьогодні анонсував у Києві проведення традиційної смолоскипної ходи націоналістичних організацій на честь 112-ї річниці з Дня народження лідера ОУН (Р) Степана Бандери. Запланована акція мала розпочатися о 18:00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві у новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки.

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