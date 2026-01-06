$42.420.13
11:59 • 594 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
09:58 • 13190 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 22503 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 30927 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 57348 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 103758 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 51634 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 50681 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47001 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 126609 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
У Львові відкрили Почесне консульство Румунії

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У Львові офіційно відкрили Почесне консульство Румунії, яке очолив Ростислав Вовк. Львівська ОВА налаштована на конструктивне партнерство в різних галузях.

У Львові відкрили Почесне консульство Румунії

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Румунії. Його очолив Ростислав Вовк. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Зв'язки між Україною та Румунією стають міцнішими. Попереду – багато спільних проєктів 

- наголосив голова ОВА.

За словами Козицького, Львівська обласна адміністрація налаштована на конструктивне партнерство в економічній, освітній, культурній та інших галузях.

Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ31.12.25, 10:55 • 3197 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Румунія
Україна
Львів