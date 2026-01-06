У Львові відкрили Почесне консульство Румунії
Київ • УНН
У Львові офіційно відкрили Почесне консульство Румунії, яке очолив Ростислав Вовк. Львівська ОВА налаштована на конструктивне партнерство в різних галузях.
У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Румунії. Його очолив Ростислав Вовк. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Зв'язки між Україною та Румунією стають міцнішими. Попереду – багато спільних проєктів
За словами Козицького, Львівська обласна адміністрація налаштована на конструктивне партнерство в економічній, освітній, культурній та інших галузях.
Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ31.12.25, 10:55 • 3197 переглядiв