У Львові відкрили Почесне консульство Румунії

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Румунії. Його очолив Ростислав Вовк. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Зв'язки між Україною та Румунією стають міцнішими. Попереду – багато спільних проєктів - наголосив голова ОВА.

За словами Козицького, Львівська обласна адміністрація налаштована на конструктивне партнерство в економічній, освітній, культурній та інших галузях.

Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ