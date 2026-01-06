Во Львове открыли Почетное консульство Румынии

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 12036 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 20391 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 29321 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 55786 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 101031 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 51067 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 50236 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 46953 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 125137 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 72326 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.8м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 14234 просмотра
"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте6 января, 04:06 • 13768 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 14975 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 20388 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 15655 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 1140 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 36693 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 100964 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 60531 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 125103 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 22200 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 66989 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 60603 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 56372 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 64027 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Во Львове открыли Почетное консульство Румынии

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Во Львове официально открыли Почетное консульство Румынии, которое возглавил Ростислав Вовк. Львовская ОВА настроена на конструктивное партнерство в различных отраслях.

Во Львове открыли Почетное консульство Румынии

Во Львове официально заработало Почетное консульство Румынии. Его возглавил Ростислав Вовк. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Связи между Украиной и Румынией становятся крепче. Впереди – много совместных проектов 

- подчеркнул глава ОВА.

По словам Козицкого, Львовская областная администрация настроена на конструктивное партнерство в экономической, образовательной, культурной и других отраслях.

Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ31.12.25, 10:55 • 3197 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Румыния
Украина
Львов