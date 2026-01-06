Во Львове открыли Почетное консульство Румынии

Во Львове официально заработало Почетное консульство Румынии. Его возглавил Ростислав Вовк. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Связи между Украиной и Румынией становятся крепче. Впереди – много совместных проектов - подчеркнул глава ОВА.

По словам Козицкого, Львовская областная администрация настроена на конструктивное партнерство в экономической, образовательной, культурной и других отраслях.

