Во Львове открыли Почетное консульство Румынии
Киев • УНН
Во Львове официально открыли Почетное консульство Румынии, которое возглавил Ростислав Вовк. Львовская ОВА настроена на конструктивное партнерство в различных отраслях.
Во Львове официально заработало Почетное консульство Румынии. Его возглавил Ростислав Вовк. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Связи между Украиной и Румынией становятся крепче. Впереди – много совместных проектов
По словам Козицкого, Львовская областная администрация настроена на конструктивное партнерство в экономической, образовательной, культурной и других отраслях.
