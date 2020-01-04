У Львові відбулась акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

“Це акція солідарності, коли люди можуть мистецтвом, словом висловити позицію щодо того, що відбувається у країні, підтримати таким чином в’язнів, яких незаконно утримують”, — говорить один із організаторів заходу у Львові Тарас Чолій.

Зі сцени, встановленої біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, виступають музичні гурти і співаки Іван Леньо і Kozak System, Joryj Kloc, учасники проєкту “Пісні війни”.

“Нас намагаються залякати і все перевернути догори-дриґом. Із героїв хочуть зробити бандитів, а бандити дориваються до влади. Я знаю людей арештованих. Впевнений, що ці справи шиті білими нитками. Андрія Антоненка особисто знаю і не вірю, що він причетний до злочину, в якому звинувачують його, Юлію та Яну”, — каже Радіо Свобода український художник Андрій Єрмоленко.

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Прийшли підтримати підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і переселенці з Криму.

“Через мистецтво сьогодні висловлюємо позицію, це дуже важливо. Все те, що відбувається в державі, це недобрі тенденції, повна зміна вектору України. У мене якесь відчуття дежавю, яке було і 6 років тому в Криму, коли казали, що Московія — старший брат і все буде добре. Зараз у групі ризику в Україні всі активні люди”, — наголосив кримськотатарський активіст зі Львова Енвер Бекіров.

Як зазначає видання, до акції долучились “сотні людей”. На площі були розвішені плакати, встановлені символічні намети Майдану.

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Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці — до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але “представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета”.