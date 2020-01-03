Убивство Шеремета: поліція повідомила деталі проведення слідчого експерименту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Правоохоронцями у кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета було заплановано проведення слідчих експериментів з підозрюваними в ніч на 3 січня 2020 року. Згоду на експеримент надав лише захист Юлії Кузьменко, водночас адвокат Андрія Антоненко намагався завадити його проведенню. Про це йдеться у відео коментарі, оприлюдненому пресслужбою Національної поліції України, передає УНН.
“Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному провадженні (за фактом вбивства Павла Шеремета — ред.), в тому числі на виконання клопотань захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко заплановано проведення слідчих експериментів з підозрюваними в ніч на 3 січня 2020 року. Про проведення цих слідчих дій було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних. Однак свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Юлії Кузьменко”, — повідомили в поліції.
Зі слів правоохоронців, слідчі з метою забезпечення Антоненку права на захист і проведення раніше запланованої слідчої дії залучили адвоката з центру забезпечення безоплатної правової допомоги.
“І в ніч на 3 січня з підозрюваною Юлією Кузьменко та її адвокатом Владиславом Добошем провели слідчий експеримент. Варто зазначити, що будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило. В той же час підозрюваний Андрій Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю його захисників, однак після залучення для захисту його прав захисника з центру надання безоплатної правової допомоги, на місце проведення слідчої дії таки прибув адвокат підозрюваного, який в категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він також почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко. Все це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту”, — сказали в поліції.
Нагадаємо, раніше УНН стало відомо, що підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета — Андрій Riffmaster Антоненко — відмовився від безкоштовного адвоката для проведення слідчого експерименту, тому останній не відбувся.
Як повідомляв УНН, раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.