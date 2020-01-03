Убивство Шеремета: поліція повідомила деталі проведення слідчого експерименту

КИЇВ. 3 січня. УНН. Правоохоронцями у кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета було заплановано проведення слідчих експериментів з підозрюваними в ніч на 3 січня 2020 року. Згоду на експеримент надав лише захист Юлії Кузьменко, водночас адвокат Андрія Антоненко намагався завадити його проведенню. Про це йдеться у відео коментарі, оприлюдненому пресслужбою Національної поліції України, передає УНН.