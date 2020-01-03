Убийство Шеремета: полиция сообщила детали проведения следственного эксперимента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранителями в уголовном производстве по факту убийства Павла Шеремета было запланировано проведение следственных экспериментов с подозреваемыми в ночь на 3 января 2020 года. Согласие на эксперимент предоставила только защита Юлии Кузьменко, одновременно адвокат Андрея Антоненко пытался помешать его проведению. Об этом говорится в видео комментарии, обнародованном пресс-службой Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины в уголовном производстве (по факту убийства Павла Шеремета - ред.), в том числе на выполнение ходатайств защитников Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко запланировано проведение следственных экспериментов с подозреваемыми в ночь на 3 января 2020 года. О проведении этих следственных действий было заранее проинформировано защитников трех подозреваемых. Однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко", - сообщили в полиции.
По словам правоохранителей, следователи с целью обеспечения Антоненко права на защиту и проведение ранее запланированного следственного действия привлекли адвоката из центра обеспечения бесплатной правовой помощи.
"И в ночь на 3 января с подозреваемой Юлией Кузьменко и ее адвокатом Владиславом Добошем провели следственный эксперимент. Стоит отметить, что каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало. В то же время подозреваемый Андрей Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников, однако после привлечения для защиты его прав защитника из центра предоставления бесплатной правовой помощи, на место проведения следственного действия таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он также начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко. Все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента", - сказали в полиции.
Напомним, ранее УНН стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрей Riffmaster Антоненко - отказался от бесплатного адвоката для проведения следственного эксперимента, поэтому последний не состоялся.
Как сообщал УНН, ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.