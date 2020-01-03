Убивство Шеремета: Дугарь відмовилась від дачі свідчень та проведення слідчого експерименту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Підозрювана у кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилась від дачі свідчень та проведення слідчого експерименту в ніч на 3 січня 2020 року. Про це йдеться у відеокоментарі, оприлюдненому пресслужбою Національної поліції України, передає УНН.
“Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному проваджені (за фактом вбивства Павла Шеремета — ред.), в тому числі на виконання клопотань захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко заплановано проведення слідчих експериментів з підозрюваними в ніч на 3 січня 2020 року. Про проведення цих слідчих дій було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних... Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилась”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше УНН стало відомо, що підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета — Андрій Riffmaster Антоненко — відмовився від безкоштовного адвоката для проведення слідчого експерименту, тому останній не відбувся.
Як повідомляв УНН, раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.