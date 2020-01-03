Убийство Шеремета: Дугарь отказалась от дачи показаний и проведения следственного эксперимента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Подозреваемая в уголовном производстве по факту убийства Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от дачи показаний и проведения следственного эксперимента в ночь на 3 января 2020 года. Об этом говорится в видеокомментарии, обнародованном пресс-службой Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины в уголовном производстве (по факту убийства Павла Шеремета - ред.), в том числе на выполнение ходатайств защитников Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко запланировано проведение следственных экспериментов с подозреваемыми в ночь на 3 января 2020 года. О проведении этих следственных действий было заранее проинформировано защитников трех подозреваемых ... Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее УНН стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрей Riffmaster Антоненко - отказался от бесплатного адвоката для проведения следственного эксперимента, поэтому последний не состоялся.
Как сообщал УНН, ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.