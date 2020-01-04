Во Львове состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

“Это акция солидарности, когда люди могут искусством, словом выразить позицию относительно того, что происходит в стране, поддержать таким образом узников, которых незаконно удерживают”, — говорит один из организаторов мероприятия во Львове Тарас Чолий.

Со сцены, установленной возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, выступают музыкальные группы и певцы Иван Лень и Kozak System, Joryj Kloc, участники проекта “Песни войны”.

“Нас пытаются запугать и все перевернуть вверх-ногами. Из героев хотят сделать бандитов, а бандиты дорываются к власти. Я знаю людей арестованных. Уверен, что эти дела шиты белыми нитками. Андрея Антоненко лично знаю и не верю, что он причастен к преступлению, в котором обвиняют его, Юлию и Яну”, — говорит Радио Свобода украинский художник Андрей Ермоленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: Дугар отказалась от дачи показаний и проведения следственного эксперимента

Пришли поддержать подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и переселенцы из Крыма.

“Через искусство сегодня выражаем позицию, это очень важно. Все то, что происходит в государстве, это нехорошие тенденции, полное изменение вектора Украины. У меня какое-то ощущение дежавю, которое было и 6 лет назад в Крыму, когда говорили, что Московия — старший брат и все будет хорошо. Сейчас в группе риска в Украине все активные люди”, — подчеркнул крымскотатарский активист из Львова Энвер Бекиров.

Как отмечает издание, к акции присоединились “сотни людей”. На площади были развешены плакаты, установленные символические палатки Майдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: адвокат Кузьменко сообщил про следственный эксперимент

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал, что полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам производства об убийстве Шеремета в июле 2016 года.

Впоследствии заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль назвал среди подозреваемых сержанта Сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугар, волонтера Юлию Кузьменко и ветеранов вооруженного конфликта на Донбассе Инну и Владислава Грищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Шеремета: полиция сообщила детали проведения следственного эксперимента

14 декабря прошлого года суд взял под стражу без возможности внесения залога Андрея Riffmaster Антоненко. Он арестован на два месяца — до 8 февраля 2020 года. Аналогичный мера пресечения избрана и для Юлии Кузьменко. Яну Дугар отправили под круглосуточный домашний арест.

По данным МВД, супруги Грищенко подозреваемые в другом производстве, но “представляющих оперативный интерес для следствия по делу Шеремета”.