Справа Шеремета: адвокат Кузьменко повідомив про слідчий експеримент
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Адвокат Владислав Добош, який захищає у суді підозрювану у справі вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко, розповів, що сьогодні мав відбутися слідчий експеримент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я десь без десяти хвилин 17:00 отримав на електронну пошту від Берка повідомлення про те, що сьогодні о 18:00 буде проводитися слідчий експеримент”, — повідомив Добош.
За словами адвоката, дії слідчих є незаконними, адже вони не надали можливість адвокатам ознайомитися з матеріалами справи, не відкрили відео по якому мають проводити слідчий експеримент.
“Ми за те, щоб проводити слідчий експеримент, бо я про нього клопотав, подавав клопотання. Але воно має бути проведене все правильно...Насправді слідчий експеримент має бути проведений о 02:40 ночі, так як вони задекларували, що ці люди, які зображені на відео діяли о 02:40 ночі, щоб повністю відповідав час, освітлення, погода, одяг”, — наголосив Добош.
Яке повідомляв УНН раніше, адвокат Владислав Добош, який захищає у суді підозрювану у справі вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко, опублікував повну версію розмови підзахисної з “особою Т”, про зміст якої йшлося під час брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Шеремета.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.