Справа вбивства Шеремета: адвокат показав розшифровку тексту розмови Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Адвокат Владислав Добош, який захищає у суді підозрювану у справі вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко, опублікував повну версію розмови підзахисної з “особою Т”, про зміст якої йшлося під час брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Шеремета. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Добоша у Facebook.
“На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про (військову — ред) Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це говорилося. І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа”, — написав адвокат.
Раніше адвокат запевняв, що слідство перекрутило слова Юлії Кузьменко щодо волонтера Марусі Звіробій. На його думку, в розмові йшлося про те, що нова влада шукає сакральну жертву і про те, як суспільство це сприймає.
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Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.