Справа вбивства Шеремета: адвокат показав розшифровку тексту розмови Кузьменко

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Адвокат Владислав Добош, який захищає у суді підозрювану у справі вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко, опублікував повну версію розмови підзахисної з “особою Т”, про зміст якої йшлося під час брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Шеремета. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Добоша у Facebook.