Справа вбивства Шеремета: адвокат емоційно відреагував на рішення суду щодо Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Адвокат дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, емоційно відреагував на рішення суду про залишення її під арештом, передає кореспондент УНН.
Так, після того, як суддя Київського апеляційного суду ухвалив залишити Юлію Кузьменко під арештом до 8 лютого, адвокат Влад Добош почав емоційно лаятися та нервово ходити по залі не розуміючи, як можна було ухвалити таке рішення.
"55 поручителів, 0 доказів, що з вами люди!?", - прокричав адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.