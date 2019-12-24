Дело убийства Шеремета: адвокат эмоционально отреагировал на решение суда по Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Адвокат детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, эмоционально отреагировал на решение суда об оставлении ее под арестом, передает корреспондент УНН.
Так, после того, как судья Киевского апелляционного суда постановил оставить Юлию Кузьменко под арестом до 8 февраля, адвокат Влад Добош начал эмоционально ругаться и нервно ходить по залу не понимая, как можно было принять такое решение.
"55 поручителей, 0 доказательств, что с вами люди!?", - прокричал адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.