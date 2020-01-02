Дело Шеремета: адвокат Кузьменко сообщил о следственном эксперименте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Адвокат Владислав Добош, который защищает в суде подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко рассказал, что сегодня должен был состояться следственный эксперимент. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я где-то без десяти минут 17:00 получил по электронной почте от Берка сообщение о том, что сегодня в 18:00 будет проводиться следственный эксперимент", - сообщил Добош.
По словам адвоката, действия следователей являются незаконными, ведь они не предоставили возможность адвокатам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент.
"Мы за то, чтобы проводить следственный эксперимент, я о нем ходатайствовал, подавал ходатайство. Но оно должно быть проведено все правильно ... На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 02:40 ночи, так как они задекларировали, что эти люди, которые изображены на видео действовали в 02:40 ночи, чтобы полностью соответствовал время, освещение, погода, одежда", - подчеркнул Добош.
Какое сообщал УНН ранее, адвокат Владислав Добош, который защищает в суде подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко, опубликовал полную версию разговора подзащитной с "лицом Т", о содержании которой шла речь во время брифинга МВД по расследованию убийства журналиста Шеремета.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.