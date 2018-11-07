У Львові пройде масштабний турнір з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Львові 8-11 листопада 2018 року відбудеться 3-тій щорічний міжнародний турнір з бадмінтону серед аматорів та колишніх професіоналів “Команчеро - 2018”, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
В цьому році на змагання зареєструвалась рекордна кількість учасників 236, які представляють різні міста та країни та протягом чотирьох днів будуть змагатися за головні призи турніру.
Усі ігри змагань будуть транслюватися в режимі онлайн, а за рахунком у залі можна буде слідкувати на електронних табло. Усі турніри клубу проходять із використанням загальносвітової системи Tournamentsoftware, яка дозволяє завчасно гравцям та їх вболівальникам знати розклад ігор та своїх суперників.
Обслуговувати змагання будуть 14 компетентних суддів, які забезпечать fair play та рівні умови для усіх гравців.
Фінальні ігри відбудуться 11 листопада (неділя) з 10:00.
Нагадаємо, харків'янки завоювали медаль етапу Кубку світу з бадмінтону.