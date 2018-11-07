Во Львове пройдет масштабный турнир по бадминтону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во Львове 8-11 ноября 2018 года состоится 3-тий ежегодный международный турнир по бадминтону среди любителей и бывших профессионалов "Команчеро - 2018", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В этом году на соревнования зарегистрировалось рекордное количество участников 236, представляющих различные города и страны и в течение четырех дней будут бороться за главные призы турнира.
Все игры соревнований будут транслироваться в режиме онлайн, а за счетом в зале можно будет следить на электронных табло. Все турниры клуба проходят с использованием общемировой системы Tournamentsoftware, которая позволяет заблаговременно игрокам и их болельщикам знать расписание игр и своих соперников.
Обслуживать соревнования будут 14 компетентных судей, которые обеспечат fair play и равные условия для всех игроков.
Финальные игры состоятся 11 ноября (воскресенье) с 10:00.
Напомним, харьковчанки завоевали медаль этапа Кубка мира по бадминтону.