Харків'янки завоювали медаль етапу Кубку світу з бадмінтону

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В Мадриді (Іспанія) проходив етап Кубка Європи з бадмінтону категорії International Challenge з призовим фондом 25 тис. дол. на якому Україну представляли харків'яни Валерій Атращенков, Єлизавета Жарка і Марина Ільїнська, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію бадмінтону харківської області.

Ільїнська і Жарка (62-гі в світовому рейтингу) були сіяними четвертими на турнірі і стартували у другому колі змагань. На шляху до фіналу харків'янки обіграли французький дует Вімала Херьяу і Марго Ламберт – 21:14, 21:15, Сьян Келлі і Хоуп Уорнер з Англії – 21:13, 21:19.

У півфіналі українки здобули перемогу над німецьким дуетом Стін Сюзан Кюсперт і Емма Мощинські – 23:21, 21:16. Суперником по фіналу став перший сіяний дует з Франції Дельфін Делруа і Лі Палермо (39-й у світі), який довів свою перевагу – 21:6, 21:12, і став володарем титулу. Українки завоювали друге місце.

У жіночій одиночній категорії Марина Ільїнська (177-а) в 1/16 фіналу обіграла спортсменку з США Моніку Шоке, а в 1/8 фіналу програла тайській спортсменці Супаніде Катесонг, яка стала згодом срібною призеркою.

Додамо, що у змішаній парній категорії Валерій Атращенков і Єлизавета Жарка в 1/16 фіналу обіграли дует з Німеччини Вьярне Гайс і Емма Мощинські, а в другому колі поступилися в трьох партіях третім сіяним Міккель Міккельсен і Май Сурроу з Данії, який став згодом власниками "срібла".

Як повідомляв УНН, учасник та призер Олімпійських ігор південнокорейський бадмінтоніст Чон Чже Сон помер на 36-му році життя.

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