Харьковчанки завоевали медаль этапа Кубка мира по бадминтону

Ильинская и Жаркая (62-ги в мировом рейтинге) были сеяными четвертыми на турнире и стартовали во втором круге соревнований. На пути к финалу харьковчанки обыграли французский дуэт Вимала Херьяу и Марго Ламберт - 21:14, 21:15, Сьян Келли и Хоуп Уорнер из Англии - 21:13, 21:19.



В полуфинале украинки одержали победу над немецким дуэтом Стин Сюзан Кюсперт и Эмма Мощинская - 23:21, 21:16. Соперником по финалу стал первый сеяный дуэт из Франции Дельфин Делруа и Ли Палермо (39-й в мире), который доказал свое преимущество - 21:6, 21:12, и стал обладателем титула. Украинки завоевали второе место.



В женской одиночной категории Марина Ильинская (сто семьдесят седьмой) в 1/16 финала обыграла спортсменку из США Монику шоке, а в 1/8 финала проиграла тайской спортсменке Супаниде Катесонг, ставшей впоследствии серебряным призером.



Добавим, что в смешанной парной категории Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая в 1/16 финала обыграли дуэт из Германии Вьярне Гайс и Эмма Мощинская, а во втором круге уступили в трех партиях третьим сеяным Миккель Миккельсен и Май Сурроу из Дании, который стал впоследствии владельцами "серебра".



Как сообщал УНН, участник и призер Олимпийских игр южнокорейский бадминтонист Чон Чжэ Сон умер на 36-м году жизни.