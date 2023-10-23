У Львові під ранок сталася пожежа у багатоповерхівці, є жертва, врятували двох дітей

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2482 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17938 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91076 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164180 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166606 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134172 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136147 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93886 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99505 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4м/с
53%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12124 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 7788 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12936 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10830 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7152 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166607 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378409 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315058 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11587 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16889 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33532 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30158 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134172 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Львові під ранок сталася пожежа у багатоповерхівці, є жертва, врятували двох дітей

Київ • УНН

 • 224207 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У ніч на понеділок у Сихівському районі міста Львова сталася пожежа в квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка, який, імовірно, загинув внаслідок пожежі. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

У Львові під ранок сталася пожежа у багатоповерхівці, є жертва, врятували двох дітей

Деталі

"Надранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73, трапилась пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. У квартирі виявили тіло чоловіка, який, імовірно, загинув внаслідок пожежі. Було врятовано 4 особи, двоє з них - діти", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, мешканці будинку, які були евакуйовані внаслідок пожежі, уже повернулись до своїх помешкань. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.

Наразі повідомляється, що електропостачання в будинку вже відновили, окрім квартири, у якій сталася пожежа. Газопостачання та водопостачання також є.

Раніше

УНН передавав, що у Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у художній школі, ніхто не постраждав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65