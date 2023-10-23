У Львові під ранок сталася пожежа у багатоповерхівці, є жертва, врятували двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У ніч на понеділок у Сихівському районі міста Львова сталася пожежа в квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка, який, імовірно, загинув внаслідок пожежі. Про це передає УНН із посиланням на повідомлення Львівської міської ради.
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"Надранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73, трапилась пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. У квартирі виявили тіло чоловіка, який, імовірно, загинув внаслідок пожежі. Було врятовано 4 особи, двоє з них - діти", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, мешканці будинку, які були евакуйовані внаслідок пожежі, уже повернулись до своїх помешкань. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м.
Наразі повідомляється, що електропостачання в будинку вже відновили, окрім квартири, у якій сталася пожежа. Газопостачання та водопостачання також є.
Раніше
УНН передавав, що у Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у художній школі, ніхто не постраждав.