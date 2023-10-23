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Нью-Йорк Таймс

Во Львове под утро произошел пожар в многоэтажке, есть жертва, спасли двух детей

Киев • УНН

 • 224207 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В ночь на понедельник в Сиховском районе города Львова произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины, который, вероятно, погиб в результате пожара. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.

Во Львове под утро произошел пожар в многоэтажке, есть жертва, спасли двух детей

Детали

"Под утро в квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Красной Калины, 73, произошел пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели. В квартире обнаружили тело мужчины, который, предположительно, погиб в результате пожара. Были спасены 4 человека, двое из них - дети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жители дома, которые были эвакуированы из-за пожара, уже вернулись в свои дома. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м.

Сейчас сообщается, что электроснабжение в доме уже восстановили, кроме квартиры, в которой произошел пожар. Газоснабжение и водоснабжение также есть.

Ранее

УНН передавал, что в Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в художественной школе, никто не пострадал.

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