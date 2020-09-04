У Львові під час отримання хабаря затримали начальника одного з відділів ДСНС

“За даними слідства, 37-річний посадовець вимагав від громадянина 1000 доларів США за працевлаштування на посаду водія. 3 вересня 2020 року слідчі ДБР задокументували факт одержання 700 доларів США, після чого затримали посадовця. Сума неправомірної вигоди виявлена та вилучена в повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що були проведені обшуки у службовому кабінеті затриманого та в особистому автомобілі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, на Донбасі трьох військових ЗСУ підозрюють у систематичній крадіжці їжі з госпіталю.