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На Донбасі трьох військових ЗСУ підозрюють у систематичній крадіжці їжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Донбасі трьом військовослужбовцям ЗСУ повідомили про підозру у привласненні військового майна, вчиненому в умовах особливого періоду організованою злочинною групою. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

На Донбасі трьох військових ЗСУ підозрюють у систематичній крадіжці їжі

“У липні 2020 року 32-річний вінничанин, проходячи військову службу за контрактом у ЗСУ, тимчасово виконував обов’язки заступника начальника з матеріально—технічного забезпечення однієї з військових медичних установ. Скориставшись тим, що у вихідні та святкові дні кількість пацієнтів та працівників госпіталю значно менше харчуються в їдальні, т.в.о. заступника штучно створював надлишки продуктів харчування та привласнював їх для подальшої реалізації за грошову винагороду”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що молодший лейтенант залучив до “схеми” водія госпіталю, якому доручив завантажувати продукти харчування з продовольчого складу до службового автомобіля та вивозити їх із території. Після цього продукти перевантажували за межами військової частини на особисту автівку іншої військовослужбовиці, яка шукала місця реалізації, куди перевозила викрадене майно та отримувала гроші за їх незаконну реалізацію.

“8 серпня 2020 року слідчі ДБР затримали молодшого лейтенанта — організатора злочину і керівника організованої злочинної групи в порядку статті 208 КПК України. У ході обшуку виявлено та вилучено продукти харчування, які належать військовому госпіталю. Сума збитків встановлюється. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років”, — повідомили в ДБР.

Як повідомляв УНН, ДБР викрило злочинну групу, яка переправляла до ЄС іноземців за підробленими паспортами.

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