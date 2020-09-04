На Донбассе трех военных ВСУ подозревают в систематической краже еды

“В июле 2020 года 32-летний житель Винницы, проходя военную службу по контракту в ВСУ, временно исполнял обязанности заместителя начальника по материально-техническому обеспечению одного из военных медицинских учреждений. Воспользовавшись тем, что в выходные и праздничные дни количество пациентов и работников госпиталя значительно меньше питаются в столовой, и.о. заместителя искусственно создавал излишки продуктов питания и присваивал их для дальнейшей реализации за денежное вознаграждение”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что младший лейтенант привлек к “схеме” водителя госпиталя, которому поручил загружать продукты питания с продовольственного склада в служебный автомобиль и вывозить их с территории. После этого продукты перегружали за пределами воинской части на личную машину другой военнослужащей, которая искала места реализации, куда перевозила похищенное имущество и получала деньги за их незаконную реализацию.

“8 августа 2020 года следователи ГБР задержали младшего лейтенанта — организатора преступления и руководителя организованной преступной группы в порядке статьи 208 УПК Украины. В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые принадлежат военному госпиталю. Сумма ущерба устанавливается. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет”, - сообщили в ГБР.

Как сообщал УНН, ГБР разоблачило преступную группу, которая переправляла в ЕС иностранцев по поддельным паспортам.