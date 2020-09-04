Во Львове во время получения взятки задержали начальника одного из отделов ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львове задержали начальника одного из отделов ГУ ГСЧС во Львовской области во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
“По данным следствия, 37-летний чиновник требовал от гражданина 1000 долларов США за трудоустройство на должность водителя. 3 сентября 2020 года следователи ГБР задокументировали факт получения 700 долларов США, после чего задержали чиновника. Сумма неправомерной выгоды обнаружена и изъята в полном объеме”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что были проведены обыски в служебном кабинете задержанного и в личном автомобиле. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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