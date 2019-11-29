У Львові чоловік отруївся продуктами горіння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львові чоловік отруївся продуктами горіння на вул. Бр. Климових, 20, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"... до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Бр. Климових, 20. Пожежа виникла в цегляній закинутій будівлі, розміром 6×12 м", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння чоловік, 1946 року народження. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.
Обставини події та причини займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львові продуктами горіння отруївся 17-річний хлопець.