Во Львове мужчина отравился продуктами горения

"... в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г..Львове на ул. Бр. Климовых, 20. Пожар возник в кирпичном заброшенном здании, размером 6×12 м", - говорится в сообщении.

В результате пожара отравился продуктами горения мужчина, 1946 года рождения. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Львовскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львове продуктами горения отравился 17-летний парень.