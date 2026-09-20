У Львові чоловік намагався перешкодити богослужінню та напав на священника
Київ • УНН
У львівському храмі чоловік намагався перешкодити богослужінню та напав на священника. Його затримали й доправили до спеціалізованого закладу.
У Львові поліція з’ясовує обставини інциденту в одному з храмів міста, де невідомий чоловік напав на священника прямо під час служби. Про це повідомляє ГУНП України у Львівській області, передає УНН.
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За наявною інформацією, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про напад на священника у одній з львівських церков.
Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік з ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню Богослужіння, але був зупинений священником та вірянами, які в подальшому передали його поліцейським
Наразі чоловіка доставили до спеціалізованого лікувального закладу, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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