У Львові повідомили про замінування Краківського ринку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Львові в четвер зранку невідомі повідомили про замінування Краківського ринку. Про це повідомили УНН у прес-службі управління Нацполіції у Львівській області.
“О 9:30 на номер „102“ надійшло повідомлення від аноніма про замінування Краківського ринку. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Провели евакуацію людей з ринку”, — повідомили у поліції.
Краківський ринок — один з найбільших продуктово-побутових ринків у Львові, розташований у центральній частині міста.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у Львові анонім повідомив про замінування трьох бізнес-центрів.