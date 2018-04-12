Во Львове сообщили о заминировании Краковского рынка

"В 9:30 на номер «102» поступило сообщение от анонима о заминировании Краковского рынка. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Провели эвакуацию людей с рынка", - сообщили в полиции.

Краковский рынок - один из крупнейших продуктово-бытовых рынков во Львове, расположенный в центральной части города.

Как сообщал УНН, 11 апреля во Львове аноним сообщил о заминировании трех бизнес-центров.