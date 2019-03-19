У Львівському аеропорту електрика вдарило струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У міжнародному аеропорту "Львів" ім. Д. Галицького електрика вдарило струмом, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"19 березня близько 13.13 у міжнародному аеропорту "Львів" ім. Д. Галицького електрика вдарило струмом.
Чоловік 1982 року народження, львів’янин", - йдеться у повідомленні.
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Постраждалого з попереднім діагнозом — пароксизмальна тахікардія, доправлено у Львівський обласний клінічний кардіологічний центр.
Обставини події з’ясовують.