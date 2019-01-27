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У Кропивницькому хлопця вдарило струмом на даху поїзда

У Кропивницькому хлопця вдарило струмом на даху поїзда

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Кропивницькому на вагоні потяга вразило струмом хлопця 2004 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області, передає УНН.

"27 січня о 15:16 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те що на вантажному дворі залізничного вокзалу м. Кропивницький на вагоні потягу вразило струмом хлопчика", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальники встановили, що хлопчина 2004 р.н. сидить на одному із вагонів потяга у задовільному стані. Бійці ДСНС зняли хлопця з вагону та передали медикам.

Нагадаємо, молодий хлопець загинув від ураження струмом на даху поїзда у Львівській області.

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