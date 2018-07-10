У Львівській області юнака вбило струмом на даху поїзда

"Вчора о 10:24 на електровозі вантажного потягу, який стояв на станції Ожидів Буського району, вдарило струмом 20-річного хлопця. Внаслідок цього він помер. Потерпілий виявився мешканцем с. Ясенів Бродівського району. Тіло загиблого скерували до моргу Буської центральної районної лікарні", – повідомили у департаменті.

Наразі причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на колії північного парку станції Конотоп підліток отримав електротравми при спробі зробити селфі на даху вагона-цистерни.