У Львівській області юнака вбило струмом на даху поїзда
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 липня. УНН. Молодий хлопець загинув від ураження струмом на даху поїзда у Львівській області. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"Вчора о 10:24 на електровозі вантажного потягу, який стояв на станції Ожидів Буського району, вдарило струмом 20-річного хлопця. Внаслідок цього він помер. Потерпілий виявився мешканцем с. Ясенів Бродівського району. Тіло загиблого скерували до моргу Буської центральної районної лікарні", – повідомили у департаменті.
Наразі причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на колії північного парку станції Конотоп підліток отримав електротравми при спробі зробити селфі на даху вагона-цистерни.