Во Львовской области юношу убило током на крыше поезда
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 июля. УНН. Молодой парень погиб от удара током на крыше поезда во Львовской области. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"Вчера в 10:24 на электровозе грузового поезда, который стоял на станции Ожидов Бугского района, ударило током 20-летнего парня. В результате он умер. Пострадавший оказался жителем с. Ясенов Бродовского района. Тело погибшего направили в морг Буской центральной районной больницы", – сообщили в департаменте.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на пути северного парка станции Конотоп подросток получил электротравмы при попытке сделать селфи на крыше вагона-цистерны.