Во Львовской области юношу убило током на крыше поезда

"Вчера в 10:24 на электровозе грузового поезда, который стоял на станции Ожидов Бугского района, ударило током 20-летнего парня. В результате он умер. Пострадавший оказался жителем с. Ясенов Бродовского района. Тело погибшего направили в морг Буской центральной районной больницы", – сообщили в департаменте.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на пути северного парка станции Конотоп подросток получил электротравмы при попытке сделать селфи на крыше вагона-цистерны.