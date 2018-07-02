Селфі на даху вагона-цистерни: у Києві підлітка вразило струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На вихідних на станції Київ-Волинський підліток виліз на дах приміського поїзда сполученням Київ — Фастів, унаслідок чого був травмований електричним струмом. Потерпілого госпіталізовано, передає УНН із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
У прес-службі відзначили, що такі випадки почастішали з настанням канікул. За кожним з них повідомлено правоохоронні органи, проводиться розслідування.
"...25 червня на колії північного парку станції Конотоп підліток 2004 року народження отримав електротравми при спробі зробити селфі на даху вагона-цистерни", - йдеться у повдіомленні.
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В "Укрзалізниці" також повідомили, що загалом за 6 місяців 2018 року внаслідок ураження електричним струмом травмовано 15 сторонніх громадян, з них 3 – смертельно. Серед травмованих 6 дітей віком до 16 років, з них одна дитина загинула.
"Всього з початку року травми на залізниці отримали 286 сторонніх осіб, у тому числі 167 – зі смертельним наслідком. Серед травмованих 16 дітей віком до 16 років, з них 4 – травмовано смертельно", - йдеться у повідомленні.