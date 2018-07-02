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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86172 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112602 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140348 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177247 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155510 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142665 просмотра

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Селфи на крыше вагона-цистерны: в Киеве подростка ударило током

Киев  •  УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. На выходных на станции Киев-Волынский подросток залез на крышу пригородного поезда сообщением Киев - Фастов, вследствие чего был травмирован электрическим током. Пострадавший госпитализирован, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В пресс-службе отметили, что такие случаи участились с наступлением каникул. За каждым из них в известность поставлены правоохранительные органы, проводится расследование.

"... 25 июня на пути северного парка станции Конотоп подросток 2004 года рождения получил электротравмы при попытке сделать селфи на крыше вагона-цистерны", - говорится в сообщении.

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В "Укрзализныце" также сообщили, что всего за 6 месяцев 2018 года в результате поражения электрическим током травмированы 15 посторонних граждан, из них 3 - смертельно. Среди травмированных 6 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб.

"Всего с начала года травмы на железной дороге получили 286 посторонних лиц, в том числе 167 - со смертельным исходом. Среди травмированных 16 детей в возрасте до 16 лет, из них 4 - травмированы смертельно", - говорится в сообщении.

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