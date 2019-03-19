Во Львовском аэропорту электрика ударило током

"19 марта около 13.13 в международном аэропорту "Львов" им. Д. Галицкого электрика ударило током. Мужчина 1982 года рождения, львовянин", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего с предварительным диагнозом - пароксизмальная тахикардия, доставили во Львовский областной клинический кардиологический центр.

Обстоятельства происшествия выясняются.