У Львівській області понад 53% ліжок переповнені хворими на COVID-19 - МОЗ

"На сьогоднішній день, наприклад, Львівська область зростає кожного дня щодо кількості заповнених ліжок. І це вже там більше 53% ліжок, визначених під лікування COVID-19 - заповнено у Львівській області. І це зрозуміло, коли ми бачимо цифри зростання кожного дня, які ми фіксуємо у Львівській області", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у Львові та на Львівщині підтверджено вже 11 308 випадків інфікування коронавірусом, з них 166 — за останню добу.